Türkiye Sapık yakalandı! Polis, yüzlerce kamera kaydını titizlikle inceledi

Sapık yakalandı! Polis, yüzlerce kamera kaydını titizlikle inceledi

Türkiye

Sapık yakalandı! Polis, yüzlerce kamera kaydını titizlikle inceledi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde takip ettiği çocuklara cinsel tacizde bulunan şüpheli, polisin yüzlerce kamera kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaylarda şahsın yalnız olan çocukları takip ederek taciz ettiği belirlendi.

13 Ocak 2022, Perşembe 21:00 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olaylar, 27 Aralık 2021 tarihi ile 12 Ocak 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. 27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda sofra silkelemek için evlerinin önüne çıkan 8 yaşındaki kız çocuğu, cinsel tacize uğradı.

7 Ocak 2022 tarihinde yaşanan ikinci olayda ise 10 yaşındaki kız çocuğu, fırından ekmek aldıktan eve geri dönerken kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı. 12 Ocak 2022 tarihinde yaşanan son olayda ise ekmek almak için markete giden 7 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip eden şahıs tarafından sıkıştırıldığı çıkmaz sokakta taciz edildi.

Polis ekipleri yüzlerce kamera kaydını inceledi

Ailelerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için yüzlerce kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede şahsın 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ. olduğu tespit edildi. Zanlı, polisin operasyonuyla evinde gözaltına alındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs emniyete götürüldü. Emniyete götürülen çocuklar da şahsı teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Çocuklara psikolojik destek veriliyor

Tacize uğrama anları güvenlik kameralarına da yansıyan çocuklara psikolojik destek verilirken zanlının eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü. Ekipler, zanlının kendi çocuğunu da cinsel yönden istismar edip etmediğini araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA)

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