İddiaya göre bütün bunları öldürdüğü Grace Packer’i evlat edinen 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer’in gözleri önünde yaptı. Kızın cesedi aylar boyunca kedi kumunda saklandı. Avcılar, bir tarlaya bırakılan parçaları 2016 ekiminde bulduğunda aylar geçmişti.

2016’da ABD’nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen olayda beklenen itiraf salı günü yapıldı.

Bütün olanların gerekçesi 'sapkın bir cinsel fantezi' olarak açıklandı. Önümüzdeki ay cani ikili tekrar mahkeme karşısına çıkacak. İkisinin de müebbet hapis ya da idam cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Küçük kızın henüz 8 yaşındayken de kendisini evlat edinen baba David Packer tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Bu olaydan sonra, o sapkın da cezaevine atılmıştı.























