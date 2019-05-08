Şaplağa hapis

Yeni yasa tasarısına göre, ‘şaplak’ atan ebeveynler hapse girecek.

Yasaya karşı çıkanlar ise hapis cezasının fazla olduğunu ve anne-babanın çocuklarını terbiye etme yollarına devletin karışamayacağını savunuyor.

Ülkede, yılda 274 ‘şaplak’ soruşturması açılıyor.

2020 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bir komite, “Uygulamanın ilk beş yılında yaklaşık 1300 soruşturma olabilir” dedi.

Yasaklarla ilgili mevzuat mart ayında Galler Meclisi'ne getirildi.

2020 baharında kraliyet onayının alınmasının ardından yasalara dahil edilecek.







