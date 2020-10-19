İddiaya göre önce 19 yaşındaki Hazal Tektaş’ı başından iki kurşunla vurarak öldüren 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, ardından olay yerinde intihar etti. Hazal Tektaş'ın, Mehmet Ali Tanış ile iş yerinde tanıştığı ortaya çıktı.

"Hazal'ın en büyük hayali üniversite okuyup mutlu olmaktı" diyen arkadaşı G.A. şöyle konuştu:

"Katili ile Hazal bir dönem aynı iş yerinde çalıştılar. Çocuk Hazal'a platonik olarak aşıktı. Sürekli ölüm tehditleri, anneni aileni öldürürüm diyerek yanına çağırıyordu. Olay günü de yine öyle olmuş."

Sabah gazetesinden Ersel Yıldırım'ın haberine göre, annesi hala 'yavrum gelecek, ölmedi' diyor diyen G.A., şöyle devam etti:

"Aile yıkıldı, 3 kızları, 2 oğulları vardı.Şimdi gencecik yavrularını toprağa verdiler. Dün Güngören'de Hazal'ı defnettik. Anne babası hala ayakta duramıyor. Bu cinayetler son bulsun."

Kan donduran olay Esenler-Otogar bağlantı yolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış ile 19 yaşındaki Hazal Tektaş arasında yol kenarında tartışma çıktı. Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Mehmet Ali Atış, silahıyla Hazal'a ateş açtı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ali Atış ise daha sonra olay yerinde intihar etti. Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet Ali Atış'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın yanındaki erkek tarafından katledilmesi gün boyu sosyal medyada da en çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

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