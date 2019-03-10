Sara Sampaio sarışın oldu

Model, sarı perukla çektiği selfie'yi ''Bana 'Fara' deyin'' notuyla paylaştı. Sara Sampaio, imajıyla beğeni ve iltifat yağmuruna tutuldu.

Sampaio, daha önce verdiği bir röportajda, sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizerek, "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor" demişti.

Model ayrıca, "Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlandırılıyorsunuz. Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var" ifadesini kullanmıştı.