Fanatik'te yer alan habere göre, Marcelo Saracchi'nin bonservisiyle Galatasaray'a gelmesi için Leipzig'in Angelino'yu satın alması bekleniyor. Leipzig, Manchester City'den kiraladığı İspanyol sol bek Angelino'nun bonservisini alabilirse, Saracchi'nin satışına onay verecek.
Futbol Saracchi'nin Galatasaray'da kalması Manchester City'ye bağlı
Angelino transferi gerçekleşmezse yeni bir sol bek bulamama ihtimaline karşın Uruguaylı'yı geri çağıracak olan Leipzig, Galatasaray'ı üzecek.
Galatasaray'ın elinde şu anda orijinal sol bek olarak sadece Saracchi bulunuyor. Saracchi'nin yedekleri ise orijini sağ bek olan Linnes ve asıl mevkisi orta saha olan Ömer Bayram.
Türkiye'de çok mutlu olan genç oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'da kalmaya sıcak bakması, Cim Bom'u olası bir transfer yarışında öne geçirecek. Bilindiği üzere Galatasaray bu transfer için 500 bin Euro kiralama bedeli ödemişti.
22 yaşındaki Saracchi, Galatasaray formasıyla 21 maça çıkıp 2 gol 5 asistle oynadı.
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