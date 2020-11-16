Angelino transferi gerçekleşmezse yeni bir sol bek bulamama ihtimaline karşın Uruguaylı'yı geri çağıracak olan Leipzig, Galatasaray'ı üzecek.

Galatasaray'ın elinde şu anda orijinal sol bek olarak sadece Saracchi bulunuyor. Saracchi'nin yedekleri ise orijini sağ bek olan Linnes ve asıl mevkisi orta saha olan Ömer Bayram.