Futbol Saracchi'nin yeni takımı belli oldu

Saracchi'nin yeni takımı belli oldu

Futbol

Saracchi'nin yeni takımı belli oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Leipzig'ten ayrılmıştı. Boşta olan Saracchi Levante'ye transfer oldu.

22 Şubat 2022, Salı 14:00 Son Güncelleme:
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Leipzig'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve transfer dönemini boşta geçiren Marcelo Saracchi, La Liga'nın yolunu tuttu. Levante'ye transfer olan Uruguaylı sol bek uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve geçtiğimiz aylarda sahalara dönebilmişti.

Saracchi, Galatasaray'da 1.5 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Leipzig'e geri dönmüştü.


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