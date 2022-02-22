Leipzig'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve transfer dönemini boşta geçiren Marcelo Saracchi, La Liga'nın yolunu tuttu. Levante'ye transfer olan Uruguaylı sol bek uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve geçtiğimiz aylarda sahalara dönebilmişti.

Saracchi, Galatasaray'da 1.5 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Leipzig'e geri dönmüştü.



