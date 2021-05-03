Sarallar suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 580 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, operasyon anı da kameraya yansıdı. Öte yandan 2016 yılında Beşiktaş'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral, Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi, çıkarıldığı mahkemece de önceki gün tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Büyükçekmece ve Bakırköy ilçelerin de faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Yağma Amaçlı Tehdit", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" gibi suçları işleyen "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne 29 Nisan Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent genelinde düzenlene operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 580 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda örgüt lideri Ö.K.'nin, Bakırköy'de bulunan bir arsayı üzerine devralıp, 2 kişiyi bu arsa üzerinden tehdit ederek sonrasında bu kişilere yönelik silahla saldırı eyleminde bulunduğu, yine ayni kişi beraberindeki örgüt üyelerinin Küçükçekmece'de bir arsa sahibi şahsın aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca örgüt tarafından, 19 Temmuz 2016 tarihinde Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir kafeye düzenlenen silahlı saldırı sonucu iş adamı Veysel Kadayıfcıoğlu ve 2 kişinin öldürülmesine ilişkin faili olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral İnterpol tarafından Makedonya'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevk edilen Cihan Saral, 1 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali ÇAĞLAR TINBEK / DHA