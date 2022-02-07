Türkiye Şarampole uçan otomobil metrelerce sürüklendi

Şarampole uçan otomobil metrelerce sürüklendi

Türkiye

Şarampole uçan otomobil metrelerce sürüklendi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 23:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Nizip-Birecik karayolunun 4. kilometresinde akşam saatlerinde yaşandı. Birecik istikametine doğru seyir halinde olan 21UB712 plakalı otomobil, Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yolda sürüklenen araç, yol çalışmasının bulunduğu kısımdaki uyarı levhasına çarparak şarampole uçtu. Aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik polisleri kazanın yaşandığı bölgede ikinci bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP (İHA)

İlgili Haberler
İzmir'de vahşet! Babasını bıçaklayarak öldürdüMeteoroloji'den 'sarı' uyarı! Kuvvetli şekilde bekleniyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Hakan Çelik
Buz ve kara meydan okuduk
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuklar oyun oynarken tesadüfen buldu! Korkunç manzara...