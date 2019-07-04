Sarar çiftini gasp eden zanlılar Eskişehir’de

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soyan 6 kişi Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE’YE İADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüphelinin, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgar polisince Kapıkule Sınır Kapısı’nda Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karayolu ile Eskişehir’e gönderildi.

Akşam saat 22.00’da Eskişehir’e gelen şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak sorgulamaların akabinde şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Öte yandan 18 Mayıs gecesi yaşanan olayda Sümer Mahallesi’ndeki Sarar çiftinin yaşadığı eve giren maskeli ve silahlı kişiler, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftinin el ve ayaklarını bağlandı.

KASAYI BOŞALTTILAR

Kendilerinden yüksek miktarda para istenen çift, rakamın kendilerinde olmadığı cevabı üzerine soyguncular tarafından önce darp edildi. Kasanın anahtarını soran soyguncular, aldıkları yanıt üzerine tekrar çifti darp etti. Kasanın anahtarını alan zanlılar, içinde bulunan yüklü miktarda ziynet eşyası ve dövizleri alarak evden kaçtı.



