Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edildi, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Saraci (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da soygunla ilgili firari olarak aranan 4 sanık hakkında yeni bir iddianamede hazırladı. Yine Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada firari sanıklar hakkında 'nitelikli yağma mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir süre önce İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ilia Saraci, bugün ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

'TANIMADIĞIM KİŞİLER MOTOSİKLETİ ALIP GİTTİ'

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan sanık Ilia Saraci, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Saraci, "Türkiye-Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Bana motosikletlerini satacağını söylediler ve ücret karşılığında motosikletleri Moldova’dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikletleri de yükledik. Bilecik’in Bozüyük ilçesine kadar gelip, durduk. Bana minibüsümdeki motosikletleri satacaklarını söylediler. Bir süre sonra geri gelip satamadıklarını anlattılar. Yeniden benim araca yükledik. Yanlarında poşet veya çanta var mıydı, hatırlamıyorum. Birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul’a geldiğimizde tanımadığım kişiler, motosikletleri alıp gitti. Ben de minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Sadece onları götürdüm" dedi.

Mahkemede ifadelerin ardından savcı tutuklu sanık Sacali hakkında 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Sacali'nin tutukluluk halinin devamına ve savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi. Diğer firari olan 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA





İlgili Haberler Sarar ailesi yaşadıkları soygunun etkisini atlatamadı, verilen cezaya itiraz ettiler



