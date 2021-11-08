Sebze ve kuşbaşı et ile yapacağınız saray dolama tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, saray dolama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız saray dolama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SARAY DOLAMA TARİFİ

Saray dolama malzemeler

300-400 gram kuşbaşı et (Kıyma da olabilir)

1 domates

1 biber

1-2 dal maydanoz

1-2 dal fesleğen

Tuz

Karabiber

Patlıcan 5- 6 adet büyüklüğüne göre

Biber salçası 1 tatlı kaşığı

Sıvı yağ

SARAY DOLAMA YAPILIŞI

Minik minik doğranan kuşbaşı etlerin içine domates biber maydanoz eklenir. Karabiber tuz ve fesleğen kendi damak tadınıza göre ilave edin. Küçük bir tavada 1 çay bardağından eksik sıvı yağ ile 1 tatlı kaşığı biber salçası kavrulur. Karışıma eklenir.

Patlıcanlar alacalı soyulur. Kopmadan dilimlenir. Araları tuzlanır bekletilir tuzu çeksin diye. Daha sonra harç içlerine doldurulup tencereye dizilir. 1 çay bardağı su eklenir pişmeye bırakılır. Kaynayınca altını kısıp kısık ateşte etler pişene kadar pişirin.



