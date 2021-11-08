Saray dolama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta saray dolama tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler saray dolama tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise saray dolama tarifi araştırıyor. Peki, saray dolama nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız saray dolama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Sebze ve kuşbaşı et ile yapacağınız saray dolama tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, saray dolama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız saray dolama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
SARAY DOLAMA TARİFİ
Saray dolama malzemeler
- 300-400 gram kuşbaşı et (Kıyma da olabilir)
- 1 domates
- 1 biber
- 1-2 dal maydanoz
- 1-2 dal fesleğen
- Tuz
- Karabiber
- Patlıcan 5- 6 adet büyüklüğüne göre
- Biber salçası 1 tatlı kaşığı
- Sıvı yağ
Minik minik doğranan kuşbaşı etlerin içine domates biber maydanoz eklenir. Karabiber tuz ve fesleğen kendi damak tadınıza göre ilave edin. Küçük bir tavada 1 çay bardağından eksik sıvı yağ ile 1 tatlı kaşığı biber salçası kavrulur. Karışıma eklenir.
Patlıcanlar alacalı soyulur. Kopmadan dilimlenir. Araları tuzlanır bekletilir tuzu çeksin diye. Daha sonra harç içlerine doldurulup tencereye dizilir. 1 çay bardağı su eklenir pişmeye bırakılır. Kaynayınca altını kısıp kısık ateşte etler pişene kadar pişirin.