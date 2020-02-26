Misafirlerinize lokum tadında bir tatlı yapmak istiyorsanız saray sarması tarifi tam size göre olacaktır. Eğer saray sarması tarifi arıyor yada saray sarması nasıl yapılır merak ediyorsanız "saray sarması tarifi, saray sarması nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Saray sarması tarifi

Saray sarması malzemeleri

Saray sarması muhallebisi için;

1 litre süt

1, 5 su bardağı elenmiş un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao (elenmiş)

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

Saray sarması tabanı için;

2 su bardağı hindistan cevizi

Saray sarması üst kat için;

1 poşet krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

Saray sarması yapılışı

Derin bir tencere içine sütü, şekeri, unu ve kakaoyu koyun. Ocağa almadan önce pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamda bir muhallebi elde edelim. Ocaktan aldığınız muhallebiye tereyağ ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Fırın tepsisinin tabanına hindistan cevizini serin. Her yerine gelecek eşit şekilde yayın. Sıcak muhallebiyi hindistan cevizlerinin üzerine dökün. Spatula yardımı ile düzeltin. Fırın tepsisini buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyerek yine spatula ile düzeltin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra ilk boyuna ikiye bölün. Sonrada enine istediğiniz büyüklükte kesin. Dikkatli bir şekilde rulo yaparak servis tabağına alın.



