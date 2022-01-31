Sarayda Çinli ajan alarmı! Prens Philip’in kurduğu vakfa sızdılar

Posta.com.tr | Çinli istihbarat ajanlarının geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip'in kurduğu FaithInvest adlı hayır kurumuna sızdığı iddia edildi. Ajanların, operasyonları yürütmek ve vakıfta nüfus elde etmek için herkesi kandırdığı öne sürüldü. Edinburgh Dükü Prens Philip ile tanışabilmek için vakfı kullanarak Windsor Kalesi’ne girdi. Prens Philip, ayrıca Buckingham Sarayı’nda vakfın kurucu ortağı Martin Palmer ile de tanışmıştı.

Açıklamalar, Birleşik Krallık’taki Çinli ajan zincirinin Parlamento’ya da sızmaya çalışmasının açığa çıkarılmasından sonra yapıldı. İstihbarat kaynakları, MI5 tarafından suçlanan ve Pekin için çalışan komünist ajanların 2017’de sarayı ziyaret ettiğini ortaya çıkardı.

Ajanlar ayrıca Palmer’ın kurduğu ikinci bir vakıf aracılığıyla da Prens Philip ile birkaç kez bir araya geldi.

Ajanlar, dini bir organizasyon olan China Taoist Association tarafından yönetiliyor. FaithInvest güçlerine katılan kuruluş, son delegesini 2017’de saraya gönderdi. Ajanlar, Pekin’deki Birleşik Cephe Çalışması Departmanı tarafından yönetiliyor. Bir kaynağa göre bu departman, sert rejime daha kabul edilebilir bir görüntü vermek için kullanılıyor. Ayrıca istihbarat ve dış müdahale faaliyetlerine de karışıyorlar.

CASUS AĞINDA YER ALIYORDU

Bu ayın başında Parlamento’da nüfus edinmeye çalıştığı için MI5’tan çıkarılan Christine Lee, Çin'e bilgi veren casus ağları arasında yer alıyordu.

Öte yandan, Tory baronesi Lady Bates'in grubun ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansa katıldığı da açıklanan bilgiler arasında.







