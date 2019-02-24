Sarayın Gözdesi konusu ve oyuncuları...

Oscar Ödül Töreni 25 Şubat Pazartesi günü TSİ saat 04.00'te başlayacak. Hangi filmin "En İyi Film" seçileceği büyük bir heyecanla bekleniyor. Sarayın Gözdesi ise Roma filmiyle birlikte Oscar'a en büyük aday... 91. Akademi Ödülleri öncesi ise Sarayın Gözdesi filminin oyuncuları ve konusu yoğun bir şekilde aratılıyor.

SARAYIN GÖZDESİ KONUSU

Sarayın Gözdesi, Kraliçe Anne'in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasında yaşanan mücadeleyi konu ediyor. 18. yüzyılın başlarında İngiltere, Fransızlarla savaş halindedir. Bu durumda bile, ördek yarışları ve ananas ziyafetleri yükselişe geçmektedir. Sağlığı zayıf olan Kraliçe Anne ülkenin tahtında otururken, sırdaşı, danışmanı ve gizli sevgilisi olan Marlborough Düşesi Sarah Churchill de bir yandan kraliçenin bozulan sağlığı ve değişken mizacıyla ilgilenmekte, diğer yandan da onun yerine ülkeyi yönetmektedir. Yeni gelen hizmetçi Abigail, etkileyiciliği ile kendisini Leydi Sarah'a sevdirir. Sarah, Abigail'i kanatlarının altına aldığında, Abigail de aristokratik köklerine dönme şansı bulur. Savaşın siyaseti, Sarah için oldukça zaman alıcı hale geldiğinde, Abigail kraliçenin arkadaşı olma görevini üstlenir. Onların övgüye değer dostlukları, Abigail'e emellerini gerçekleştirme şansı verir. Abigail artık hiçbir kadın, erkek ya da politik hamlenin yoluna çıkmasına izin vermeyecektir...

SARAYIN GÖZDESİ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Yorgos Lantimos üstlenirken oyuncu kadrosunda Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Mark Gatiss, Joe Alwyn, Jenny Rainsford ve James Smith gibi oyuncular alıyor.