Sardinya Adası'ndaki yetkililer, adanın en popüler plajlarından olan La Pelosa’nın doğal güzelliğini yaz aylarında bölgeye akın eden binlerce turistten korumak konusunda zorluk yaşıyor. Belediye Başkanı Antonio Diana, plaja giriş için bilet alınmasını zorunlu tutarak ziyaretçi sayısını sınırlamayı planlıyor. Belediye Meclisi toplantısında önerisini sunan Diana, bu uygulamayla 2020 yazında plajın bir günde sadece 1500 kişiyi ağırlamasını hedefliyor.

'Bu bir deney olacak' diyen Diana, biletlerden elde edilecek gelirle de plajın temizliğinin ve bakımının sağlanacağını savunuyor. Halk plajlarından ücret alınmasını eleştiren yetkililer olsa da Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Francesca Demontis, 'İyi bir sonuç alacağımıza ikna oldum' diyor.

Bir dizi önlem alındı

Sardinyalı yetkililer aşırı turizmin çevreye etkisini gözler önüne seren raporların ardından bir dizi önlem almıştı. Plaja araçla ulaşmayı zorlaştırmak için yolu kaldırmanın yanı sıra plajlardan kum çalınmasının önüne geçmek için havlu ve çanta yasağı getirilmişti.

Kumların taşınması yasak

Sardinya’nın ünlü beyaz kumları kamu malı olarak kabul ediliyor ve ada dışına taşınması yasak sayılıyor. Nitekim, bu yaz adanın kuzeyindeki Chia’daki bir plajdan aldıkları 40 kilogram ağırlığında kumla yakalanan Fransız çift, 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

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