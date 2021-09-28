Çoğunlukla kırmızı, pembe, beyaz, sarı renkleriyle göz alan be bulunduğu ortama şıklık katan sardunya çiçeği güçlü bir bitkidir. Peki, sardunya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Sardunya çiçeği hikayesi nedir? Sardunya çiçeği bakımı hakkında bilinenler...

SARDUNYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sardunyaların "balkon güzeli" olarak bilinmesinin en önemli nedenlerinden biri güneş. Gün ışığı canlı çiçeklere sahip sağlıklı sardunyalar için oldukça önemli bir faktör. Bu nedenle, evde sardunyalarınızı günde en az 6-8 saat bol güneş alacak şekilde yerleştirmelisiniz. Doğrudan güneş görmese de bitkinizi bolca ışık alabileceği aydınlık bir köşeye yerleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Sıcağı ve güneşi seven sardunyalar soğuktan hoşlanmaz. Ortam sıcaklığının gündüz 18-21 derece olması yeterli olurken, gece 15 derecenin altında kalmaması gerekir.

Kış mevsiminin ağır koşulları dış mekan sardunyaları için de uygun değildir. Eğer sardunyalarınızı yaz aylarında balkonunuzda yetiştirmeye başladıysanız, sonbaharda iç mekana alarak korumanız gerekir.

Sardunyalar rüzgar ve hava akımlarından da fazla hoşlanmazlar. Evde sardunya yetiştirirken, bitkiyi soğuk hava akımından uzak tutmaya özen gösterin.

Sardunyalar kil ve gübre bakımından zengin, katkılı toprakları sever. Çiçekçilerden sardunyalara özel hazırlanmış toprak karışımları alabileceğiniz gibi torf katkılı toprakları da tercih edebilirsiniz.

Sardunyalarınıza ev sahipliği yapacak saksının büyüklüğü de çok önemli. Sardunyaların gelişimi açısından çok büyük saksılar tercih etmek doğru olmaz. Bitkinizin boyutuna uygun bir saksı seçmeye özen gösterin.

Seçtiğiniz saksının fazla suyu süzecek deliklerinin olmasına dikkat edin.

Sardunya bakımı sulaması düşüldüğünde, birkaç nüans dışında diğer ev bitkilerinden çok da farklı değildir. Sardunya fazla suyu sevmez ancak uzun süre susuz da kalamaz.

Bitkinize çok fazla su vermek ya da uzun süre susuz bırakmak gelişimi ve çiçeklenmesini olumsuz etkiler.

Sardunyanızı kış aylarında haftada bir kez, yaz aylarında ise haftada iki kez sulamanız yeterli olur. Sardunyanızı sularken sabit ölçüde su verebilmek için mümkünse hep aynı sulama kabını kullanın.

Her bitkide olduğu gibi sardunya türlerinin de su ihtiyacı farklılaşabilir. Bitkinizi gözlemleyerek ideal sulama takvimini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak sulama yapmadan önce mutlaka bitki toprağının nemini parmağınız ile kontrol etmeyi unutmayın.

Hassas sardunya kökleri soğuğa karşı dayanıklı değildir. Özellikle kış aylarında sardunyanızı oda ısısında bekletilmiş su ile sulamaya özen gösterin.

Bitki köklerinin hassasiyeti sardunyanızı sulamanız gereken zamanı da etkiler. Akşam saatlerinde sulama yapmak, bitkinin köklerinde küf ve böceklenmeye neden olabilir. Bu nedenle gün içinde toprağın suyu çekmesine zaman tanımak için sulamayı sabah saatlerinde yapmaya çalışın.

Saksı tabağında biriken su varsa bekletmeden dökün.

Sardunyaya yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar aylarında olmak üzere gübre verebilirsiniz. Gübreleme dönemlerinin arasında en az 6 ay olmasına özen göstermeyi unutmayın.

SARDUNYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Geraniaceae familyasına aittir. Anavatanı Güney Afrika’dır. Sardunyaların 230 kadar türü Güney Afrika’da doğal olarak yetişmektedir.

Sürünücü ve sarılıcı özelliğe sahip bir türdür. Bu şekilde gelişim gösterir. Sardunyalar 1,5 metreye kadar uzayabilmektedir. Sardunyalar eğer bakımını çok severse çok yıllık yaşayan bitkilerdir.

Sardunyanın yaprakları tüysüz ve sert yapıdadır. Parçalı görünüme sahip, damarlı, yüzeyi parlak, yeşil renkli, keskin ve kendine has kokulu yaprakları vardır. Fakat diğer sardunyalara göre bitkinin baskın kokusu daha azdır.

Çiçekleri yalınkat diye yorumladığımız şekilde yani katmerli olarak açar. Sardunyanın çiçekleri beyaz, kırmızı, turuncu, sarı gibi çeşitli renklerde açmaktadır. Beyaz renklisi zor bulunur. Bulunduğu yeri renklendirir.

SARDUNYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.







