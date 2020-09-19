Sare ismi kulağa hoş gelmesi ve modernliğini ile son günlerde en çok tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Sare ismini tek başına kullanmak istemeyen anne ve babalar Ebrar Sare isminin anlamı nedir? Sorusunun cevapları için de araştırma yapıyorlar. Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek? Ebrar sare isminin anlamı nedir? diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler.

Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek?

Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda sare ismi

1. Sıçrayan, atlayan. 2. İhtiyaç. 3. Susuzluk anlamlarına da gelir.

Sare ismi Hz. İbrahim´in eşinin adıdır.

Sare ismi Arapça kökenli bir Kız ismidir.

Sare ismi hakkındaki diğer bilgiler ise şu şekildedir;

Sare, İslam ve Musevi kaynaklarına göre, İbrahim peygamberin ilk eşi, İshak peygamberin annesi. Uzun yıllar İbrahim peygamberle çocukları olmaması sonucu İbrahim peygamberin Hacer ile evlenip Muhammed peygamberin nurunu taşıyan İsmail'in dünyaya gelmesinin ardından kıskançlık gösterdiği rivayet edilmektedir. Ardından İbrahim peygamber ilahi emir üzerine Hacer ve bebek İsmail'i Mekke'ye götürüp bırakmış, Sare'nin yanında yaşamaya devam etmiş, ancak Hacer ve İsmail'i ziyaret etmek için sık sık Mekke'ye uğramıştır. Mezarının İbrahim ve İshak peygamberlerin mezarları ile birlikte El Halil (Hebron) kentindeki İbrahimi Camii'nin altındaki mağarada olduğuna inanılmaktadır.

Sare ismini tek başına kullanmak istemeyenler sare isminin yanına en çok Ebrar ismini yakıştırıyorlar. Bu nedenden dolayı da Ebrar Sare isminin anlamı merak ediliyor.

Ebrar Sare isminin anlamı nedir?

Ebrar isminin kelime manası “hayır sahibi kişi, iyi, dindar ve özü sözü bir” anlamı taşımaktadır. Kur’an’ı kerimde bu vasfa sahip kişilerin ödüllendirileceğine yer verilmiştir. Bu sebeple Ebrar ismindeki kız çocukların dürüst ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır.







