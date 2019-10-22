‘Sarı Bezli Kadınlar’a kulak verin

Gizem Yetil

gizem.yetil@posta.com.tr

Ev kadınlarının da çalışan kadınlar gibi sosyalleşmeye, sinemaya, tiyatroya gitmeye ve kitap okumaya ihtiyacı var. Ancak çoğunluğunun motivasyonu veya imkanı az ya da yok. Belki akıllarına bile gelmiyor.

Kimyager Cemile Türkmen tam da bu düşünceyle çıktı yola. Çevresindeki ev kadınlarını gözlemleyerek sosyalleşmeye aç olduklarını fark etti ve bir proje başlattı.

“Her sarı bezli kadının hepimizle eşit hakkı var”

Ev kadınları daha çok kitap okusun, daha çok tiyatroya gitsin, hayata karışsın diye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Sarı Bezli Kadınlar” platformunu kurdu.

“Her sarı bezli kadının hepimizle eşit hakkı var” diyen Cemile Türkmen, 6 ayda reklamsız ve sponsorsuz müthiş bir ilerleme kaydetti.

Çok fazla talep gelmeye başlayınca da, çekilişle ilerlemeye devam eti. Ama o gördüğünüz 3 kişiyi etiketle, 5 kişiyi etiketle, takip et, beğen gibi bir çekiliş değil. İletişime geçip katılmak istediğinizi belirtmeniz yeterli.

“Sarı Bezli Kadınlar” neler yapıyor?

Kitaba ihtiyacı olan kadınlara kargo ücretini bile kendisi karşılayarak kitap ulaştırıyor.

Köy okulları, kadın sığınma evleri, kız öğrenci yurtlarında kalan kitaba ihtiyacı olan kadınlar da dahil.

Tiyatro ve etkinlik biletleri temin ederek, kadınların hayata karışmasını sağlıyor.

Cemile hanım yazarlara ve oyunculara mail atarak bunları talep ediyor. Şu ana kadar kimse reddetmemiş.

Peki biz ne yapabiliriz?

Platformdan haberdar olan yazarlar, tiyatro sanatçıları, ‘Sarı Bezli Kadınlar’ı mutlu etmek için bilet ve imzalı kitaplarını hediye ediyor.

İlla tiyatro oyuncusu ya da yazar olmanıza gerek yok. İsteyen herkes Cemile hanımla iletişime geçip kitap bağışında bulunabilir, tiyatro bileti hediye edebilir.



