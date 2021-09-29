Otsu yapısıyla hem süs bitkisi hem de şifalı otlar olarak kullanılan sarı kantaron çiçeği, doğal ortamda kendi kendine yetişebilir. Peki, sarı kantaron çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Sarı kantaron çiçeği özellikleri nelerdir? Sarı kantaron çiçeği hikayesi nedir? Sarı kantaron çiçeği hakkında bilinenler...

SARI KANTARON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron çiçeği doğal şartlarda yetişen bir bitki olduğu için bakıma gerek ve ihtiyaç duyulmamaktadır. Doğal yetişen otsu bir bitki türüdür. Dünyanın her yerinde yetişmektedir. Kantaron çiçeği tohumlarından alınarak ekilmesi mümkün olmasına rağmen doğal ortamda kolaylıkla bulunması sayesinde buna ihtiyaç hissedilmemektedir. Sarı kantaron çiçeği bitkisi otsu ve güçlü bir bitki türüdür. İklim şartlarından etkilenmeyen susuzluğa dayanabilen ve soğuk bölgelerde yetişerek her dönem tekrar yetişebilen bir çiçektir.

SARI KANTARON ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sarı kantaron çiçeği doğal ortamlarda yetişen bir tür olduğu için süs olarak kullanılmayan bir bitkidir. Yetişme özellikleri ise daha çok otsu bir bitki olduğu için kolaylıkla yetişebilen bir çiçektir. Bahçe ve dış mekanlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmemesinin nedeni ise otsu bir bitki olduğu için çabuk yayılarak kökleri ile diğer bitkilere yaşam alanı tanımamasındandır. Doğada toplu halde bulunmaktadır.

Sarı kantaron çiçeği bitkisinin yetişme alanları yaygın olarak doğal ortamlar yol kenarları, dağlık alanlar, çayırlar ve meralardır.

Sarı kantaron bitkisi çiçekleri küçük sarı renkte ve bir tek dalın üzerinde bulunan çiçek demeti şeklinde yer almaktadır. Dal kısmı sağlam bir yapıdadır. Elle koparılması zor özellikte ve sertliktedir. Sarı kantaron çiçeğinin yaprakları küçük yapraklar şeklinde olmasına rağmen çiçeklerin üstündeki yapraklar ise daha sivri şekilde demeti oluşturmaktadır.

Sarı kantaron çiçeği birçok iklim şartlarına uyumlu bir bitkidir. Soğuk iklimlerde yetişebilen yaz sıcaklıklarında çiçek açan ve çiçekleri sonbaharın son aylarına kadar açık olan dayanıklı bir çiçek türüdür. Sarı kantaron çiçeğinin renkleri her bölgede aynı koyu sarı renkte bulunmaktadır. Çiçekleri toplanarak yiyecekleri süslemede kullanılabilmektedir. Kantaron çiçeği bitkisi insan vücuduna faydalı özellikleri üzerinde toplamaktadır. Sarı kantaron çiçeği kurutularak uzun süre kullanılabilmektedir. Yağ içerisinde bekletilmek yöntemiyle de saklanmaktadır.

SARI KANTARON ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



