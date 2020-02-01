Sarı Nokta hastalığının tedavisi artık mümkün

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan görme azlığının en önemli nedenlerinden biri olan Sarı Nokta hastalığının tedavisi Makravision ameliyatı ile yapılıyor. Ameliyatın ardından hastaların görme oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Kendisinde Sarı Nokta Hastalığı olduğunu 3 yıl önce fark ettiğini dile getiren Mehmet Ocak, "Gazete okumada, araç kullanmada büyük sıkıntı çekiyordum. Gözümde Sarı Nokta Hastalığı olduğu teşhis edildi.

"Tedavisi olduğunu öğrendim"

Bugüne kadar bir tedavi olmadığını bu şekilde idare edeceğimi söylediler. Günden güne hastalığım daha ileriye gitti. Sonra Sarı Nokta hastalığının tedavisi olduğunu öğrendim" dedi. Mehmet Ocak hastaneye başvurduğunda yüzde 20 olan görme seviyesinin ameliyattan sonra yüzde 80 oranına ulaştığını söyleyerek, "Çok mutluyum. 30-40 yıl önceki hayatıma döndüm. 74 yaşımdayım kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Operatör Doktor Berktuğ Erdoğan ise hastası Mehmet Ocak’ın Sarı Nokta hastalığının ciddi seviyelere ulaştığını aktararak "Bu hastaların hemen hemen hepsine bu hastalığının çaresiz olduğunu ya da ancak hastalığın durdurulmasıyla tedavi edileceğini bilgilendirme yapılıyor. Ancak şimdi Makrovision tedavisi ile bu hastalarımızın hastalıklarını durdurmaktan öte, onlara daha güzel bir görme keskinliği sağlayabilir bir hale geldik.

Mehmet Bey'in görmesinin yüzde 10- yüzde 20 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Ameliyata uygunluk için testler yaptık ve kendisinin ameliyatını gerçekleştirdik. Mehmet Bey ameliyattan hemen ertesi gün yüzde 80 görmeye ulaştı. Makrovision ameliyatı kısa süren ve konforlu bir ameliyattır" dedi. Doktor Erdoğan, Sarı Nokta hastalığının tedavisi için başvuran hastalardan büyük bir kısmının ameliyat için uygunluğunun olduğunu da belirtti.

Sarı nokta hastalığı nedir?

Makula; sarı nokta da denilen ve keskin görmeden sorumlu retina tabakasının ortasında bulunan küçük bir alandır. 5 mm çapında olmasına rağmen merkezi görmeden sorumludur. Bu alanda, ışığı algılayan fotoreseptör hücreleri yoğun olarak bulunmaktadır. Yine bu alan detayların da görülmesini sağlar. Örneğin; iğneden iplik geçirmek ya da okumak gibi işler makula sayesinde gerçekleşir.

Makula iyi çalışmadığı zaman bakılan alan bulanık ve karanlık gözlenir. Makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığında, yanlardan (periferal) görme bozulmaz fakat merkezdeki (santral) görme bozulur. Örnek vermek gerekirse, kişi duvarda bir saatin varlığını görebilir, fakat saatin kaçı gösterdiğini bilemez.

Makula dejenerasyonu tamamen körlükle sonuçlanmaz. Bu hastalar evde kendi işlerini görebilirler ancak tek başına sokağa pek çıkamaz, okuyamaz, yazamaz, televizyon izleyemez ve araba kullanamazlar. Makula dejenerasyonu ilerleyici bir hastalıktır.

Hastalık kuru (eksudatif olmayan) ve yaş (eksudatif) olarak iki şekilde sınıflandırılır. Tanı konulan olguların %80’i kuru tip sarı nokta hastalığını oluştursa da, yaş tip sarı nokta hastalığı olguları bu hastalıkla ilişkili ciddi görme kayıplarının %80’inden sorumludur.

Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir?

Kuru sarı benek hastalığında belirtiler yavaş yavaş ve acısız ortaya çıkıp ilerler. Yaş sarı benek hastalığında ise görme kaybı çok hızlı ilerler.

Görsel bozulma, örneğin düz çizgilerin eğri gibi gözükmesi

Bir gözde ya da iki gözde birden merkezi görme kaybı

Okuma ya da ince detaylı bir iş yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyulması

Loş ortamlara daha zor adapte olma; özellikle az ışıklandırılmış restoran ya da ortamlara girdiklerinde ortama alışamama

Basılı kelimeleri okurken artan bulanıklık

Düşük renk yoğunluğu ya da parlaklığı

Yüzleri tanımada güçlük

Aşağıda sıralanan belirtileri kendinizde gözlemliyorsanız vakit geçirmeden bir göz hekimine başvurmanız gerekmektedir.

Merkezi görmede değişiklik

İnce detayları ya da renkleri görmenizde eskisine kıyasla bozulma



