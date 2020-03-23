Sarı saç bakımı için 7 altın öneri

Tüm zamanların en ikonik saç renklerinden sarı, kadınların tüm havasını değiştiriyor. Ancak bu göz alıcı saç renginin canlılığını ve doğallığını korumak için boyamadan yıkamaya kadar her aşamada dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose Cosmetics’in eğitmenleri, sarı saç kullanma rehberi hazırladı.

Cildinize en uygun sarı rengi belirleyin: ‘Sarı renk yalnızca açık tenlilere yakışır’ gibi bir kural kesinlikle yoktur ancak cilt tonunuza en uygun sarıyı bulmanız çok önemli. Soğuk tonlarda bir cildiniz varsa platin ve küllü sarıları sıcak tonlu bir cildiniz varsa bal ve altın tonlarını tercih edebilirsiniz. Saçınızı bitkisel içerikli ürünlerle açın: Saçınızı ilk defa sarıya boyatacaksanız saç açıcı kullanılması gerekecektir. Saçınızın hasar görmemesi ve saç boyama esnasında yüksek performans yakalanması için, kuaförünüzün bitkisel yağ kompleksi içeren bir açıcı kullandığından emin olun. Röfle veya ombre ile geçiş yapın: Eğer bir anda sarışın olma fikri sizi ürkütüyorsa röfle veya ombre ile geçiş yapabilirsiniz. Bu yıl hem küllü sarılar hem de platin rengi altın dönemlerinden birini yaşıyor. Kuaförünüzle birlikte en uygun tonu belirleyerek bu işlemlerden birini uygulayabilirsiniz. Saçın keratin yapısını destekleyen bir boya tercih edin: Saçınızın rengini tamamen değiştirmeye karar verdiyseniz tıpkı saç açıcı gibi boyanın içeriğine de dikkat edin. Formülünde buğday proteini, yulaf özü ve soya yağı gibi yağlar bulunan boyalar saçı besleyerek parlak ve yumuşak görünüm oluşturur. Bitkisel karışımın içerisinde bulunan amino asitler, keratin yapısını destekler. Bununla birlikte saç yüzeyine çok daha güçlü tutunarak canlı ve göz alıcı bir sarıya kavuşmanızı sağlar. Boyayı köpükle kilitleyin: Kuaförünüzden boyama işleminin ardından, durulamaya geçmeden önce boya kilitleyici saç köpüğü kullanmasını talep edin. Bu ürün renk pigmentlerinin saça daha iyi tutunmasını ve sarı rengin keyfini daha uzun süre çıkarmanızı sağlar. Saçınızın rengini silver şampuan ile koruyun: Sarının tüm tonları, canlılığın ve doğallığın korunması için özel bir bakım gerektiriyor. Özellikle sıcak sarı tonları ve yansımaları kapatmak için silver şampuan (Mor şampuan) kullanın. Bu şampuanın zengin içeriği ve kremsi yapısı, saçın rengini korumakla kalmayıp bakım da yapacaktır. Saç bakım yağı kullanın: Röfle, ombre veya boya işlemi görmüş saçların direncini artırmak için bitkisel yağların birleşiminden oluşan saç bakım ürünleri kullanın. Sarı saçlara doğal canlılık ve parlaklık veren bakım yağları aynı zamanda saçın nemlenmesini de sağlar. Özellikle deniz ve havuz suyunun yıpratıcı etkilerinden korunmak için bakım yağı kullanmayı ihmal etmeyin.