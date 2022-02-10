Sarı saç ve mavi gözün anavatanı Anadolu

İtalya’nın Torino ve Estonya’nın Tartu üniversitelerinden bilim insanları Avrupalıların 10 bin yıllık genetik haritasını çıkardı. Buna göre Avrupalılar, bugün Avrupai olarak bilinmelerinde rol oynayan sarı saç ve mavi göz özelliklerini, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu olduğu Anadolu’dan alıyor. İşte modern Avrupalının genetik mirasının kaynağı:

Sarı saç, mavi göz, düşük nabız, düşük vücut kitle endeksini Anadolu çiftçilerinden alıyorlar.

Koyu saç, yeşil göz, yüksek nabızın kaynağı ise Sibirya topraklarına dayanıyor.

Esmer saç, mavi göz, yüksek nabız, düşük kolesterol ve yüksek vücut kitle endeksi Avrupalı avcı toplayıcılardan geliyor.

Uzun boy ve yüksek kolesterolün kaynağı ise göçebe Hazarlar.