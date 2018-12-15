Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla 17 Kasım'da başlayan 'sarı yelekliler' eylemleri Belçika ve Hollanda’ya da sıçramıştı.

Fransa ve Belçika'da eylemler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğunu söylemiş ve 'sarı yelekliler' protestoları sonrasında bazı acil önlemler alındığını ancak servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.

ZAMLARI PROTESTO ETTİLER

Macron'un açıklamalarına rağmen protestolar yayılmaya devam ederken İsrail'in Tel Aviv kentinde eylemciler elektrik, su ve gıdaya yapılan zamları protesto etti. Eylemler sırasında 10 kişi gözaltına alındı.



