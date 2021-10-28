Sarığı burma tatlısı nasıl yapılır? MasterChef sarığıburma tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Trükiye'de yarışmacılar dokunulmazlık oyununda sarığıburma tatlısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise sarığıburma tatlısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, sarığıburma tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız sarığıburma tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
28 Ekim 2021, Perşembe 09:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Erzincan yöresinin ev sevilen lezzetlerinden birisi olan sarığıburma tatlısı tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sarığıburma tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sarığıburma tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
SARIĞIBURMA TATLISI TARİFİ
Sarığıburma tatlısı malzemeler
Hamuru için:
- Yarım kg un
- 3 adet yumurta(oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı süt(oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Bir tutam tuz
- 3 çorba kaşığı yoğurt(oda sıcaklığında)
Yufkayı açmak için:
- 1 büyük kase nişasta
İçine:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Yarım kg iri çekilmiş ceviz
Üzerine:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
- 5 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım limon suyu
SARIĞIBURMA TATLISI YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti için toz şeker ve suyu tencereye aktarın. Hafif şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyin. Tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Geniş bir kapta elenmiş un, yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurdu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan 30 adet beze koparın. Elinizde yuvarladıktan sonra, bir tepsiye alın ve 30 dakika dinlendirin.
Bir beze alıp üzerine nişasta serpip bir kase genişliğinde açıp kenara alın ve üzerine bol nişasta serpin. Bu şekilde 3 beze üst üste gelecek şekilde aralarına nişasta serperek bir tepsi büyüklüğünde açın. Açtığınız yufkanın üzerine yağ gezdirin ve ceviz serpin. Cevizli yufkayı oklavaya sarın. Oklavaya sarılı olan yufkayı iki tarafında ortaya doğru büzün. Yavaşça oklavadan çıkarın ve az yağlanmış tepsiye dizin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.
En son olarak fırına vermeden önce üzerlerine 1 su bardağı sıvı yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlı şerbeti çekince servis yapın.