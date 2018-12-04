Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü

04 Aralık 2018, Salı 23:12 Son Güncelleme:
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Sarıkamış beyaza büründü

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Karın yağdığını gören vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıkarak karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

KARS (İHA)


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