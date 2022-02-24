Her şey bir hayal ile başladı. Duyuruyu gören aileler çocuğunun elinden tutup koştu, şimdi hayali gerçeğe dönüştürmek için herkes var gücüyle çalışıyor. Sarıkamış Platformu’nun öncülüğünde Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Kars Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteği ile Sarıkamış Spor Oyunları ve Olimpik Kayakçı Yetiştirme Projesi hayata geçirildi.

Önce 15 yıldır atıl durumdaki Sarıkamış'ın öz evladı 1948-56 ve 64 Kış Kayak Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ancak bir trafik kazasında hayatını kaybeden Osman Yüce'nin adının verildiği kayak tesisleri kullanılabilir hale getirildi. Projenin yürütülmesi için de bir koordinatör gerekiyordu. O göreve de gönüllü olarak Millî Kayakçı Yıldırım Candan talip oldu. Artık geleceğin olimpiyat sporcularının yetiştirilmesi için her şey hazırdı. Bu sinerji bütün ilçeye yayıldı. Okullarda 6-10 yaş aralığındaki öğrencilerden yeteneği olan gönüllü çocuklar seçildi. Alp disiplini ve kayaklı koşu branşlarında kayak sporuna gönül veren çocuklar tesislerin yolunu tuttu. Çocuklar burada dallarında uzman birbirinden deneyimli kayak hocaları tarafından eğitiliyor.

HEDEF OLİMPİYAT KÜRSÜSÜNE ÇIKACAK SPORCULAR

Çocukların akademik eğitimlerinden, kalori hesaplı beslenmelerine, tatil yaşamlarından, sosyal eğitimlerine her konunun en ince ayrıntısına kadar düşünülen projenin yer tesisleri Kars Valiliği tarafından üstlenildi. Bütün ekipman harcamaları, telesiyej, beslenme ve eğitim giderlerini Sarıkamış Platformu karşılıyor. 5+5+5 yıllık projenin sonunda hedef Sarıkamışlı çocukların dünya arenasında adını duyurması.

Çocukların heyecanı gözlerine yansırken, çocukları geleceğe hazırlayan Sarıkamış Spor Oyunları ve Olimpik Kayakçı Yetiştirme Projesi Koordinatörü Yıldırım Candan memleketinde çocuklara eğitim vermekten duyduğu mutluluğu anlattı. Candan, "İlk zamanlar nasıl öğrenci bulunur diye düşündük ama küçük bir duyuru yetti. O ışığı gören aileler çocuklarının elinden tutup getirdi. 400 çocuk başvurdu. Şu anda 140 çocuk eğitim alıyor. Hedefimiz 10-15 yıl içinde Sarıkamış'tan olimpiyatlara katılacak yeni Osman Yüce'ler, olimpiyatlarda kürsüye çıkacak sporcular çıkarmak" diye konuştu. Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal "Her şey Yıldırım Candan'ın bir hayal ile başladı. Projenin bütün maddi sponsorluğunu platform olarak biz yapıyoruz. Yazın da bir etüt merkezi kurmayı planlıyoruz" derken Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Saltuk Buğra Budak ise "Çocukların kayak dışında eğitimlerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için harekete geçtik. Sarıkamış Platformu olarak sadece spor değil halk oyunlarında da çocuklara eğitim verip geleceğe hazırlıyoruz. Sarıkamış'taki çocuklara dokunmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha mutlu ve daha donanımlı olmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.