Sarımsak çocuklarda anafilaksiye neden olabilir

Besin alerjileri ve anafilaksiye bağlı ölümler dünyada son yıllarda gittikçe artıyor. Özellikle de çocuklar besin alerjisi geliştirmeye daha yatkın yaş grubu olarak karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle de çok nadir görülen sarımsak alerji olanlarda soğan, pırasa, kuşkonmaz gibi diğer besinlere karşı da alerjik bulgular ortaya çıkabileceğini ifade etti.

2 yaş altı çocuklarda besin alerjisine dikkat!

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, son yıllarda besin alerjilerinin hem sıklığının hem de çeşitliliğinin arttığına dikkat çekerek genetik nedenler dışında çevresel etkenlerin tetiklediği kompleks bir hastalık grubu olan besin alerjisinin gelişmiş ülkelerde çocukların yaklaşık yüzde 5 ila 10’unda görüldüğünün altını çizdi. Nacaroğlu, dünya genelinde 2 yaş altı çocuklarda besinlerin en önde gelen türü anafilaksi nedeni olduğunu aktardı ve “Sarımsak alerjisi nadir görülmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Kızarıklık, kaşıntı ve kusma ile kendini gösteriyor

Nacaroğlu, sarımsak alerjisinin kişide ortaya çıkardığı bulgulardan bahsederek, “Kliniğimize sarımsağa alerjisi olduğunu bilmeyen hastalarımız, sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı, gözlerde-dudakta şişme, kusma, öksürük ve hışıltı şikayetleriyle geliyor” bilgisini verdi.

Sarımsakla beraber soğan, kuşkonmaz ve pırasaya da dikkat!

Anafilaksi bulgusu ile gelen hastalara acil müdahalesi yapıldıktan sonra şüpheli besinin bulunması amacıyla gerekli testlerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Nacaroğlu, “Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılabilir ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır. Hastalarımıza anafilaksi gibi hayatı tehdit edici durumlarda kullanılmak üzere adrenalin otoenjektörü yazılıyor. Ayrıca sarımsak proteini diyetinden çıkartılarak izleme alınıyor. Sarımsağa benzer protein yapısı nedeniyle soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli tüketmesi gerekiyor.” yorumunu yaptı. (AA)