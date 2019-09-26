Sarımsak özellikle kadın sağlığı için çok önemli!

Bilim insanları, her gün çiğ sarımsak ve soğan tüketiminin, özellikle kadınlarda meme kanseri görülme riskini yüzde 67 oranında azalttığını tespit etti. Araştırma, Buffalo ve Porto Riko üniversitelerinde yürütüldü.

Bulgulara göre; sarımsaktaki bir bileşen olan ‘allisin’, kontrolsüz hücre bölünmesini engelliyor. Ancak pişirilen soğan ve sarımsak kanseri önleme özelliğini büyük ölçüde yitirebiliyor.

Öte yandan bilim insanları, soğan ve sarımsağın yalnızca meme kanseri değil aynı zamanda akciğer, prostat ve mide kanseri riskini de azaltabileceğini bildirdi.