İster 5 çayına isterseniz de ana yemeklerin yanına yapıp servis edebileceğiniz sarımsak ve tereyağlı ekmek tarifi oldukça nefis bir tarif. Peki, sarımsak ve tereyağlı ekmek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sarımsak ve tereyağlı ekmek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SARIMSAK VE TEREYAĞLI EKMEK TARİFİ

Sarımsak ve tereyağlı ekmek malzemeler

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

1 kuru maya veya yarım yaş maya

2 dolu yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Tuz

Aldığı kadar un yaklaşık 3-4 bardak

Üzerine sürülecek sarımsaklı sos için:

3 adet sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı mayonez

1 silme çay kaşığı bal

1 tutam taze fesleğen yoksa kurusu

1 tutam dereotu

1 kalıp kaşar peyniri kalem şeklinde kesilecek

SARIMSAK VE TEREYAĞLI EKMEK YAPILIŞI

Öncelikle bir kapta ılık su, toz şeker ve maya karıştırılır ve 5-6 dakika mayanın açılması sağlanır.

Daha sonra eritilmiş tereyağı ve diğer malzemeler eklenip hamur elde edilir.

Üzerini örtüp hamuru 20-25 dakika dinlenmeye alınır. Dinlenen hamuru 2 eşit parçaya bölüp yemek tabağı çapında açıp fırın kağıdın üzerinde tekrar dinlendirilir.

Ayrı bir kapta sosu için sarımsakları ezip, baharatları incecik doğrayın tereyağı, mayonez ve bal ile karıştırın.

Dinlenen hamura ramazan pidesi gibi şekil verin.

Üzerine sarımsaklı sosun yarını 1 pideye her yerine gelecek şekilde sürün ve boşluklara kalem şeklinde kaşar peyniri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında alt üst 20-25 dakika kadar pişirin.



