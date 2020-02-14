Sarımsak yiyen erkekler daha çok tercih ediliyor

Sevgililer Günü, yaklaşık 1500 yıldır her 14 Şubat’ta tüm dünyada kutlanıyor. 14 Şubat,modern zamanlarda sevgiyi ve aşkı ‘hediye ile’ ifade etmenin bir aracı halini aldı. O nedenle dünya ekonomisi kasasına her yıl aşk pazarı sayesinde milyarlarca dolar giriyor. Bilimsel araştırmalara göre en çekici bulunan erkek profili çıkarıldı. Araştırmalar en çok yara izi, kirli sakal ve sarımsak yiyen erkeklerin çekici bulunduğunu söylüyor. İşte erkeklerde cazibe kriterleri:

Birkaç günlük kirli sakal karizmayı yükseltiyor. Fazlası güvensiz ve pasaklı bulunuyor.

Yüzünde yara izi olan erkek beğeniliyor. Çünkü bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu etkisi uyandırıyor.

Sosyal medyada selfie paylaşmayan erkekler özgüvenli bulunuyor.

Evinde köpek bakan erkekler beğeniliyor. Sorumluluk duygusu olduğu etkisi yaratıyorlar.

Kırmızı renk giyen erkekler daha cazibeli bulunuyor. Parlak ve güçlü bir renk olan kırmızı, libidoyu tetikliyor.

Bol bol sarımsak tüketen erkekler tüketmeyenlere göre daha çok tercih ediliyor. Çünkü sağlığa iyi geldiği bilinen sarımsağın, ideal, sağlıklı baba imajına katkısı var.

Türkiye Küçük Sevgilim dinliyor

Dijital müzik platformu Spotify, 14 Şubat döneminde en çok dinlenen aşk şarkılarını açıkladı:

'Küçük Sevgilim’ Mor ve Ötesi

‘Hayalet Sevgilim’ - İrem

‘Sevgilim İyi ki Doğdun’ - Pera. Dünya genelinde ise en çok John Legend ‘ın ‘All of Me’ şarkısı dinleniyor.

Nişanlılar kesenin ağzını açıyor

Çiftlerin hediyeleşme oranı dünyada yüzde 58.

İlişkinin boyutuna göre hediyenin fiyatı değişiklik gösteriyor.

En pahalı hediyeyi nişanlı çiftler alıyor. En düşük harcamayı ise flört eden çiftler yapıyor.

Türkiye’de evliler hediye için 100-300, flört aşamasındakiler ise 75-100 TL arası bütçe ayırıyor.

Batıda ise; nişanlılar 85 dolar (515 TL), evliler 71 dolar (430 TL), flört edenler ise 51 dolar (310 TL) ayırıyor.

Romantik yemekler için dünyada yapılan harcama 3.4 milyar doları buluyor.

En çok alınan hediyeler

Çiçek

Peluş ayı

Gül tutan peluş ayı

Çikolata kaplı çilek

Mücevher





En çok mutlu edenler

Yüzde 31: Etkinlik bileti almak, sanatsal bir davete katılım, tatil paketi.

Yüzde 20: Çikolata, şekerleme, tatlı veya sevdiği özel bir lezzet

Yüzde 17: Çiçek veya bitki.

Yüzde 13: Mücevher

Yüzde 10: Akıllı saat, tablet, adımölçer gibi akıllı elektronik cihazlar.

Yüzde 6: Kıyafet.

İnternetten çiçek arıyoruz

Türkiye’de 14 Şubat’a iki hafta kala arama motorlarında en çok ‘çiçek’ kelimesinde artış yaşanıyor. Onu, ‘tek taş’, ‘otel’, ‘restoran’, ‘tatil’, ‘yemek’, ‘gömlek’, ‘çanta’ izliyor.



