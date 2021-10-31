Yemek Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Sarımsaklı ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Sarımsaklı ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Sarımsaklı ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Birçok yemeği lezzet katan sarımsak ekmeğinde tadına tat katıyor. Her yemeğin yanına servis edebileceğiniz sarımsaklı ekmek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sarımsaklı ekmek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

31 Ekim 2021, Pazar 14:47 Son Güncelleme:
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Tek başına bile oldukça lezzetli bir öğün olacak olan sarımsaklı ekmek tarifi, evde hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sarımsaklı ekmek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ

Sarımsaklı ekmek malzemeler

  • 1 adet bayat ekmek
  • 4 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı
  • 3 dal taze kekik
  • 200 gram parmesan tozu
  • 1 çay kaşığı tuz

SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

Sarımsakları havanda iyice dövün. Oda sıcaklığına gelmiş olan tereyağını bir kaseye alın ve sarımsak, tuz, taze kekik yaprakları ile iyice karıştırın.

Bayat ekmeği dilimlere ayırıp üstlerine hazırladığınız sarımsaklı tereyağından bolca sürün. Ardından yanmaz kağıt serilmiş olan fırın tepsisine dizip, ekmek dilimlerinin üstlerine parmesan tozu serpiştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirdikten sonra sarımsaklı ekmeklerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

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