Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Sarımsaklı pilav tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Türk mutfağının en eski ve en lezzetli tariflerinden birisi olan sarımsaklı pilav, 15'inci yüzyıldan bugüne kadar gelen özel lezzetlerden. Ünlü şef Ömür Akkor'un sosyal medyada paylaştığı yöntemlerle sarımsaklı pilav tarifi ve malzemeleri sizlere aktarıyoruz. Sarımsaklı pilav nasıl yapılır merak edenlere tarifi, yapılışı ve püf noktaları...
23 Aralık 2020, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan ve tadına bayılacağınız sarımsaklı pilav tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sarımsaklı pilav tarifi arıyor ya da sarımsaklı pilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sarımsaklı pilav tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...
Sarımsaklı pilav tarifi
Sarımsaklı pilav malzemeleri
- 2 su bardağı pirinç
- 30-40 diş sarımsak
- 3 su bardağı tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı sirke
- Kaya tuzu
- Şeker
Pirinçleri sıcak suya koyun. Tavuk suyunu derin bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. İçine soyduğunuz sarımsakları, sirkeyi, tuzu ve şekeri ilave edin. Kaynamaya devam ederken tereyağını tavada kızdırın. Yağı da tencerede kaynayan sirkeli tavuk suyuna ilave edin. Son olarak süzüp yıkadığınız pirinçleri ekleyip çok kısık ateşte pişmeye bırakın. 15 dakika kadar pişirdiğiniz pilavı suyunu çekince ocaktan alıp 20 dakika demlenmeye bırakın.