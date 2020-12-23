Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan ve tadına bayılacağınız sarımsaklı pilav tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sarımsaklı pilav tarifi arıyor ya da sarımsaklı pilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sarımsaklı pilav tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...

Sarımsaklı pilav tarifi

Sarımsaklı pilav malzemeleri

2 su bardağı pirinç

30-40 diş sarımsak

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sirke

Kaya tuzu

Şeker

Sarımsaklı pilav yapılışı

Pirinçleri sıcak suya koyun. Tavuk suyunu derin bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. İçine soyduğunuz sarımsakları, sirkeyi, tuzu ve şekeri ilave edin. Kaynamaya devam ederken tereyağını tavada kızdırın. Yağı da tencerede kaynayan sirkeli tavuk suyuna ilave edin. Son olarak süzüp yıkadığınız pirinçleri ekleyip çok kısık ateşte pişmeye bırakın. 15 dakika kadar pişirdiğiniz pilavı suyunu çekince ocaktan alıp 20 dakika demlenmeye bırakın.



