Un çorbasını daha da lezzetli hale getiren sarımsaklı un çorbası tarifi, birçok et yemeğinin yanına yakışan en iyi lezzetlerden. Peki, Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Sarımsaklı un çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SARIMSAKLI UN ÇORBASI TARİFİ

Sarımsaklı un çorbası malzemeler

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı un

1 iri diş sarımsak

Karabiber

Tuz ve tavuk bulyon

Yeteri kadar su

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber ve kuru nane

İsteğe bağlı olarak da sirke

Sarımsaklı un çorbası yapılışı

Tavuk bulyonu 1 bardak sıcak suda eritin. Tencereye yağı alıp eritin ve unu ilave edip kavurun. Üzerine tavuk suyunu ve yeterince suyu ekleyip hızlıca karıştırın. Topaklanma olursa blanderdan geçirin. Kaynamaya başlayınca karabiber ve tuzunu ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice kaynayan çorbaya dövülmüş sarımsağı da ekleyip iyice karıştırıp ocağın altını kapatın. Üzerine tavada eritilen tereyağının içine toz kırmızı biberi ekleyip biraz ısıtın. Servis kasesine çorbayı aldıktan sonra üzerine tereyağlı sosu dökün. Nane ile süsleyin. İsteğe göre sirke ilave edilebilir.



