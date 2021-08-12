Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Sarımsaklı un çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
Un çorbasının lezzetine lezzet katmak istiyorsanız sarımsaklı un çorbası tarifi sizin için iyi bir alternatif olacak. Peki, Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Tadına hayran kalacağınız sarımsaklı un çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
12 Ağustos 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
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Un çorbasını daha da lezzetli hale getiren sarımsaklı un çorbası tarifi, birçok et yemeğinin yanına yakışan en iyi lezzetlerden. Peki, Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Sarımsaklı un çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
SARIMSAKLI UN ÇORBASI TARİFİ
Sarımsaklı un çorbası malzemeler
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 4 çorba kaşığı un
- 1 iri diş sarımsak
- Karabiber
- Tuz ve tavuk bulyon
- Yeteri kadar su
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Toz kırmızı biber ve kuru nane
- İsteğe bağlı olarak da sirke
Sarımsaklı un çorbası yapılışı
Tavuk bulyonu 1 bardak sıcak suda eritin. Tencereye yağı alıp eritin ve unu ilave edip kavurun. Üzerine tavuk suyunu ve yeterince suyu ekleyip hızlıca karıştırın. Topaklanma olursa blanderdan geçirin. Kaynamaya başlayınca karabiber ve tuzunu ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice kaynayan çorbaya dövülmüş sarımsağı da ekleyip iyice karıştırıp ocağın altını kapatın. Üzerine tavada eritilen tereyağının içine toz kırmızı biberi ekleyip biraz ısıtın. Servis kasesine çorbayı aldıktan sonra üzerine tereyağlı sosu dökün. Nane ile süsleyin. İsteğe göre sirke ilave edilebilir.