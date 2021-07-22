Sarımsaklı yoğurt faydaları nelerdir?

Sarımsak ve yoğurdu ayrı iki besin ögesi olarak araştırdığımızda karşımıza sayılamayacak çok faydası çıkmaktadır. Hele bir de bu iki besin ögesinin birleştiği düşündüğümüzde de vücuda olan faydaları küçümsenmeyecek kadar fazladır.

İşte sarımsaklı yoğurdun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

-Sindirim problemlerini önemli düzeyde azaltmaktadır.

-Bağırsakların işleyişini düzenlemekte ve yanlış giden işleyici düzeltmektedir.

-İnsanlar için en önemli olgu olan sindirim sisteminin sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

-Midede olan tahriş ve iltihabı azaltmaktadır.

-Sindirime ve mideye önemli katkıları vardır.

-İştah açmaktadır.

-Yüksek tansiyon için faydalıdır.

-Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemektedir.

-Vücutta oluşmuş yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

-Damar tıkanıklığına önemli ölçüde karşılık vermektedir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

-Salgın hastalıklara olumlu katkıları vardır.

-Akciğer organında oluşan balgamı gidermektedir.

-Bağırsak ya da midede meydana gelen gazları gidermektedir.

Sarımsaklı yoğurt nasıl tüketilmelidir?

Ülkemizde insanlar sarımsaklı yoğurdu çeşitli şekillerde tüketmektedir. Sarımsaklı yoğurt soğuk şekilde ve yanında farklı besin ögeleriyle tüketilmelidir. Sarımsaklı yoğurdu tek başına yiyen insanlar da elbette ki vardır. Fakat sarımsağın vermiş olduğu buruk tat bazen insanları rahatsız edebilmektedir. Bu amaçla sarımsaklı yoğurt tek başına tüketilmek yerine bir sos ya da meze niyetiyle tercih edilmektedir.

Örneğin sarımsaklı yoğurt yapılan bir sebze kızartmasının üzerine dökülmekte ve yenmektedir. Bazen de insanlar bakla gibi sebze yemeklerinin üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp yemeği yumuşatarak tüketmektedir. Ispanak da bu sebzeler arasındadır. Makarna, mantı gibi yemeklerin yanına da sarımsaklı yoğurt yakışmaktadır. Sarımsaklı yoğurt nasıl tüketilirse tüketilsin vücuda inanılmaz derecede fazla faydası bulunmaktadır.

Sarımsaklı yoğurt ishal eder mi?

Sarımsaklı yoğurt birçok hastalığa karşı olumlu etkilerde bulunarak iyi gelmektedir. Sarımsaklı yoğurdun sindirim sistemini düzenlediği de bilinen bir gerçektir.

Sindirim sistemini etkileyen en önemli sorunlar arasında kabızlık ya da ishal gibi durumlar da vardır. Aynı zamanda bu durumlar soğuk algınlığı gibi üşütmeyle ilgili olurken yenilen besinlerle ya da mideyle de ilgili olabilmektedir.

Sarımsaklı yoğurt ishal ve bağırsak kurdu tedavilerinde önerilmektedir ve ayarında tüketildiği taktirde ishal yapmamaktadır. Aksine ishal durumunu düzenleyici ve geçirici etkisi olduğu söylenmektedir.

Sarımsaklı yoğurdun içeriği nedir?

Burada söz konusu olan sarımsaklı yoğurdun besin değeridir. Bu besin değerleri sarımsaklı yoğurdun içeriğini ve zenginliğini oluşturmaktadır.

Sarımsak tek başına B vitamini, selenyum, lif, manganez ve C vitamini içermektedir. Yoğurt ise tek başına karbonhidrat, protein, mineral, vitamin ve lipitler gibi vücudun gerekli olduğu bütün besin değerlerini içermektedir.

Yoğurt B 1, B 2, B 3, B 6, B 9, B 12, A, C, E vitaminleri, fosfor, potasyum, omega 4 ve omega 4 yağları içermektedir. Doğal olarak besin değeri yüksek bu iki besin birbirine karıştığında ortaya inanılmaz derecede yüksek seviyede antioksidan çıkmaktadır.

Sarımsaklı Yoğurtla Tüketilebilecek Yemekler Nelerdir?

Sarımsaklı yoğurtla tüketilebilecek binlerce alternatif tarif ve seçenek bulunmaktadır. Hatta Türk mutfağı bu konuda oldukça zengindir.

İşte sizler için derlediğimiz sarımsaklı yoğurtlu tarifler şöyle sıralanmaktadır:

-Mantı

-Makarna

-Ispanaklı çılbır

-Sarımsaklı yoğurtlu brüksel lahanası

-Sarımsaklı yoğurtlu et tantuni

-Haydari mezesi

-Patatesli milföy mantı börek sarımsaklı yoğurtlu sos eşliğinde

-Kadayıf mantısı

-Bodrum kebabı

-Sarımsaklı yoğurtlu sos eşliğinde havuçlu ve kabaklı meze

-Mor lahana mezesi

-Beyti kebabı

-Sarımsaklı yoğurtlu brokoli ve karnabahar salatası









































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