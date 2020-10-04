Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ilk kez atanmak üzere 15 zabıta memuru alınacak
İstanbul Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ilk kez atanmak üzere 15 zabıta memuru alınacak. Zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar belli oldu. İlana son başvuru 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.
04 Ekim 2020, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacak.