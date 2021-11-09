Yemek Sarıyer böreği nasıl yapılır? Meşhur Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Sarıyer böreği nasıl yapılır? Meşhur Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Sarıyer böreği nasıl yapılır? Meşhur Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

İstanbul'un Sarıyer ilçesine ait meşhur Sarıyer böreği tarifi, evde de yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Sarıyer böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

09 Kasım 2021, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan Sarıyer böreği tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, Sarıyer böreği nasıl yapılır? Günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SARIYER BÖREĞİ TARİFİ

Sarıyer böreği malzemeler

  • 4 adet yufka

Sos malzemesi:

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta

İç malzemeleri:

  • Yarım kilo kıyma
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • 1 çay bardağı dolmalık fıstık
  • 3 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı karabiber, pul biber -tuz
  • 1 tutam ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
  • Yeteri kadar zeytinyağı

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı sıvı yağı

SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI

Kuş üzümlerini yıkayıp, ılık suda bekletin.

Zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanları ve dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip, suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Kuş üzümlerinin suyunu süzün. Kıyma suyunu çekince kuş üzümü ve baharatları ekleyip karıştırın.

Bir yufkayı tezgâhın üstüne serin. Süt, yağ, yumurta karışımını güzelce çırpın. Yufkanın üzerine fırçayla her tarafını bolca ıslatacak şekilde sostan sürün.

Yufkayı yarım daire olacak şekilde katlayın.

Yine yeteri kadar sostan sürün. Geniş tarafına yeteri kadar iç malzemeden koyun.

Kenar kısımları hafif içe katlayın.

Güzelce rulo şeklinde sarın.

Her iki ucu iç kısmın ortasına gelecek şekilde katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine börekleri dizin.

Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine 1 çay kaşığı sıvı yağ ile çırpılmış yumurta karışımı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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