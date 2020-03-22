Türkiye Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı

Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı

Türkiye

Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı

Türkiye genelinde corona virüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti.

22 Mart 2020, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Corona virüs sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Özellikle Sarıyer ve Bebek Sahili'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı. Evde kal uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.

Okey masası kurdular

En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen bir süre okey oynamaya devam etti.

Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA)  

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