Sarıyer seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sarıyer oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sarıyer halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sarıyer seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sarıyer oy oranları…