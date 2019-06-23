Sarıyer seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sarıyer oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sarıyer halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sarıyer seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sarıyer oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Sarıyer ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Sarıyer seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Sarıyer oy oranları…
Millet İttifakı 60.72% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 38.44% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.40% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.44%