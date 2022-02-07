Türkiye Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Türkiye

Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de maket bıçağıyla park halindeki 10 otomobilin lastiklerini kesen şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ferahevler Bağlar Mahallesi'inde meydana gelen olayda, sokak sakinleri, sabah saatlerinde park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti. 


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sokaktaki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresi tespit edilen şüpheli Samet Yılmaz'ı bugün gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz, park halindeki araçların lastiklerini eşi ile boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay günü alkol de kullandığı için yaptığını söyledi. Gerekli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

LASTİKLERİN KESİLME ANI KAMERADA

Samet Yılmaz'ın park halindeki otomobillerin lastiklerini kestiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin yokuş yukarı yürürken park halindeki bir otomobilin yanına geldiği görülüyor. Etrafı kolaçan eden kişi daha sonra cebinden, maket bıçağı olduğu tespit edilen kesici bir alet çıkarıp eğilerek lastiği kesmeye çalışıyor. Bir süre sonra doğrulan kişi, otomobile yaslanarak oyalanıyor. Şüpheli, daha sonra tekrar lastiğe doğru eğilip kesme işlemini tamamlayarak yoluna devam ediyor.

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