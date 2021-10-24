Türkiye Sarıyer'de kaza! Polis aracı 6 araca çarptı! Yaralılar var

Sarıyer'de kaza! Polis aracı 6 araca çarptı! Yaralılar var

Türkiye

Sarıyer'de kaza! Polis aracı 6 araca çarptı! Yaralılar var

Sarıyer'de polis aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca vurdu. Zırhlı araç, ağacı kökünden sökünce yolda seyir halindeki 6 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu.

24 Ekim 2021, Pazar 17:16 Son Güncelleme:
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Kaza saat 10.30 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi.



 Edinilen bilgiye görev yerine gittiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı polis aracı 'Ejder' önce kaldırıma çıkarak kaldırımdaki ağaca vurdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Ağacı yerinden söken zırhlı araç tekrar yola çıkarak seyir halindeki 6 araca vurarak orta refüje çıktı. Kazada iki otomobil tamamen hurdaya dönerken toplam 6 araçta hasar meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.  

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.  

'BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI' 

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları; "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum, bomba gibi patladı arkada" şeklinde anlattı.

Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise; "Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı" şeklinde konuştu.


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