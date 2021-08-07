Türkiye Sarıyer'de panik anları! Kendilerini dışarı attılar

Sarıyer'de panik anları! Kendilerini dışarı attılar

Türkiye

Sarıyer'de panik anları! Kendilerini dışarı attılar

İstanbul Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Kiracı evdeki kedisini bulmak için uzun süre çaba gösterdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Sarıyer Acı Çeşme Sokak'ta bulunan Eric Kaşadriyan'ın oturduğu gecekonduda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Alevlerin arasında kalan kiracı bacağından yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı. Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

Ertan KILIÇ - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)

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