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  • Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede oturan 1'i kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı, motosikletle gelen 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi

06 Mayıs 2019, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Olay, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. 1'i kadın 2 kişi kafede otururken o sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi.

MOTOSİKLETTEN İNİP ATEŞ ETTİ

Motosikletten inen bir kişi kafede bulunan 1'i kadın 2 kişiye silahla ateş edip geldiği motosiklete binerek uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla 2 kişi yaralanırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil incelemesi yaptı. Kafenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA-DHA

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