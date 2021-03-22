Brezilya tüketici koruma ajansı Procon-SP'nin çalışmaları sonucunda Apple, ülkenin yerel Tükeyiciyi Koruma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Cezanın nedeni ise şirketin yeni iPhone modellerini şarj cihazı olmadan satması.

Brezilya, ABD merkezli şirkete şarj aksesuarlarına kutuda yer vermediği gerekçesi ile ceza verdi. Yapılan açıklamada Apple'ın aldığı bu kararın ülkedeki tüketici hakları yasası ile çeliştiği bilgisinin altı çizildi. Mahkeme Apple'ı yaklaşık 2 milyon dolar cezaya mahkum etti.

Amerikan şirketinin sadece iPhone kutusunda şarj cihazı olmaması nedeniyle değil, aynı zamanda müşterileri iPhone'un su geçirmezliği konusunda yanıltmak için de para cezasına çarptırılması dikkat çekici.

Apple'ın bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.