Şark Bülbülü filmi, unutulmaz Kemal Sunal klasikleri arasında yer alıyor ve televizyon ekranlarında sık sık seyirciyle buluşuyor. Başlık parası bulmak için İstanbul’a gelen Şaban’ın başına gelen olayların anlatıldığı filmin konusu kadar oyuncuları ve çekimlerin yapıldığı mekanlar da dikkat çekiyor…

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Şark Bülbülü filmi 1979 yılında ve İstanbul'da çekilmiştir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Şark Bülbülü filminde başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesi anlatılır. Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koymuştur. Bu nedenle Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da çok yüksek olan başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da bir anda şöhret olan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ