Şark Bülbülü filmi ne zaman ve nerede çekildi, yönetmeni kim? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncuları
Şark Bülbülü filmi üzerinden yıllar geçse bile keyif içinde izlenen filmler arasında yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’ın Şaban Ballıses’i canlandırdığı filmde, bir gecede ünlü olanlar tiye alınırken, filmin oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiği de izleyiciler tarafından merak ediliyor.
17 Haziran 2021, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Şark Bülbülü filmi, unutulmaz Kemal Sunal klasikleri arasında yer alıyor ve televizyon ekranlarında sık sık seyirciyle buluşuyor. Başlık parası bulmak için İstanbul’a gelen Şaban’ın başına gelen olayların anlatıldığı filmin konusu kadar oyuncuları ve çekimlerin yapıldığı mekanlar da dikkat çekiyor…
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Şark Bülbülü filmi 1979 yılında ve İstanbul'da çekilmiştir.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Şark Bülbülü filminde başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesi anlatılır. Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koymuştur. Bu nedenle Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da çok yüksek olan başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da bir anda şöhret olan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Kemal Sunal- Şaban Ballıses
- Ayşen Cansev- Hatice
- Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
- Osman Alyanak- Haydar
- Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
- Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
- Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
- Yadigar Ejder - Mazlum
- İhsan Yüce - Muhtar
- Yavuz Karakaş - Arap Cemal
- Zeki Sezer - Plaj Doktoru
- Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
- Ahmet Açan - Noter
- Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
- Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
- Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
- Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
- Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
- Murat Tok - İmam
- Dündar Aydınlı - Mafya
- Giray Alpan - Gazino Görevlisi
- Levent Öktem - Gazino Müdürü
- Yaşar Şener - Halil Ağa
- İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi