Magazin Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

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Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

Şarkı sözleri tepki çeken Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "Bana Allah gibi tap" sözleri nedeniyle özür diledi: "Bu ifadeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"

31 Mayıs 2021, Pazartesi 13:40 Son Güncelleme:
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Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "MUKBANG!" isimli parçasının remix versiyonunda kullandığı, "Bana Allah gibi tap" sözlerinin ardından büyük tepki çekti. Kendisine yöneltilen eleştirileri ilk başta önemsemeyen Park, şarkı sözlerinin "Asla saldırgan olmadığını ve saygısızlık içermediğini" söyledi. Ancak hayranların tepkisiyle karşılaşan Park fikrini değiştirerek özür açıklaması yaptı.

Independent Türkçe'nin Sputnik International'dan aktardığına göre; Park, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yorumları okuduğumda şarkı sözlerimde bazılarının uğrunda ölmeye hazır olduğu bir kelime kullandığımı fark ettim."

"Müslümanlar için çok şey ifade eden bir kelimeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"


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