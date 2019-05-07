Şarkıcı Alihan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Alihan, programın diğer konuğu Tuğçe Ergişi ile polemik yaşadı. Programın takipçileri bu anların ardından Alihan kimdir? sorusunu internette aratıyor. İşte Alihan ile ilgili bilinmeyenler…

ALİHAN KİMDİR?

2 Şubat 1974 yılında Sivas’ta doğmuş bir isimdir. İlk Öğretimini Kurtuluş ilköğretim okulunda tamamladı.

Müzikle her zaman iç içe olan ve hiç bir zaman müzikten kopamadığı için üniversite eğitimine devam etmeden bırakmıştır. 1993 Yılında ilk şarkısı olan Kime Aşıksın isimli şarkıyı Güllü seslendirmiştir.

Birçok popüler olacak adından söz ettirecek şarkıyı sunmasınla beraber dikkatleri üstüne çekmiştir. Ünlü diğer şarkıcılardan olan Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Burhan Çaçan gibi şarkıcılar Alihan şarkılarını seslendirmiş isimlerden bir kısmıdır. Çok önemli bir albüme imza attı. Bu Kadın Neden Ağlıyor? isimli albümüyle 1 milyonu geçkin satış yapma başarısı göstermiştir. Yürekli, Sevdiğimi biliyorsun, Sanamı tapacaktım, huzurundayım,yavrucum gibi şarkılar sadece bazılarıdır.



