Magazin Şarkıcı Altay: Yer silmek ruhuma iyi geliyor

Şarkıcı Altay: Yer silmek ruhuma iyi geliyor

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Şarkıcı Altay: Yer silmek ruhuma iyi geliyor

Şarkıcı Altay eşi Gülsüm Biber ile market alışverişinde görüntülendi. Altay, karantina günleriyle ilgili açıklama yaptı ve "Yer silmek ruhuma çok iyi geliyor” dedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

09 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Altay eşi Gülsüm Biber ile Bebek’teydi. Market alışverişine çıktıklarını söyleyen Altay “Çiftler bu dönemde çok kavga edermiş. Hatta boşanmalar çoğalmış. 20 yıldır birlikteyiz. Şükürler olsun ki, bizde öyle bir şey yok. Mutfağa giriyorum, ütü yapıyorum, yerleri siliyorum. Özellikle yer silmek ruhuma çok iyi geliyor” dedi.

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