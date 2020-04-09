Şarkıcı Altay: Yer silmek ruhuma iyi geliyor

Şarkıcı Altay eşi Gülsüm Biber ile Bebek’teydi. Market alışverişine çıktıklarını söyleyen Altay “Çiftler bu dönemde çok kavga edermiş. Hatta boşanmalar çoğalmış. 20 yıldır birlikteyiz. Şükürler olsun ki, bizde öyle bir şey yok. Mutfağa giriyorum, ütü yapıyorum, yerleri siliyorum. Özellikle yer silmek ruhuma çok iyi geliyor” dedi.

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