Magazin Şarkıcı Çelik, koronavirüs atlattığı süreci paylaştı

Şarkıcı Çelik, koronavirüs atlattığı süreci paylaştı

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Şarkıcı Çelik, koronavirüs atlattığı süreci paylaştı

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yakalanan şarkıcı Çelik Erişçi, hastanede tedavi görüp hastalığı atlattıktan sonraki süreçte yaşadıklarını anlattı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:30 Son Güncelleme:
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54 yaşındaki sanatçı, önceki gün stüdyoda çekilen görüntüsünü yayınladı. Hastalığı atlattıktan sonraki süreçle ilgili konuşan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hala da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi, bugünü ve bu anı bize veren Yüce Rab'bimize hamd olsun."


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