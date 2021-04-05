Magazin Şarkıcı Çelik koronavirüsü atlattığını açıkladı

Şarkıcı Çelik koronavirüsü atlattığını açıkladı

Magazin

Şarkıcı Çelik koronavirüsü atlattığını açıkladı

Çelik, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çelik, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı” dedi.

Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, “17 Mart gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre COVID teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda” diye konuştu.

Çelik, bu akşam sosyal medya hesabında canlı yayın yapacağını da duyurdu:

“Pazartesi akşamı Instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum.”
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı Çelik, haberi Instagram hesabından duyurdu


Yazarlarımızdan
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Filiz Özkol
5 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Senden hoşlanmadığını gösteren işaretler
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Defne Samyeli'nden Miami pozu!